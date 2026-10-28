В Мариуполе завершили капремонт общих элементов девятиэтажного дома

Строители завершили восстановление кровли, фасада и других общих элементов девятиэтажного дома в Ильичевском районе Мариуполя. Работы продолжаются внутри квартир, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В девятиэтажном доме в Ильичевском районе Мариуполя восстановили кровлю, отремонтировали фасад и инженерные коммуникации, установили новые окна. В местах общего пользования завершили внутреннюю отделку.

Сейчас строители сосредоточились на ремонте внутри квартир. В программу включено более 40 квартир. Рабочие проложат инженерные сети, в том числе системы холодного и горячего водоснабжения и электроснабжения, выполнят черновую и чистовую отделку. Также они установят сантехнику, двери и плинтусы, чтобы подготовить помещения к комфортному использованию.

Все этапы работ контролируют специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области. Министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев отметил героизм, смелость и самоотверженность сотрудников строительного контроля. По его словам, аббревиатура подмосковного стройнадзора уже известна и заказчикам, и подрядчикам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.