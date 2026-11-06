В Мариуполе завершают восстановление жилого дома в Приморском районе

Восстановление пятиэтажного дома 1969 года постройки в Приморском районе Мариуполя вышло на завершающий этап. Ремонт всех четырех подъездов ведется с середины 2023 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты из Московской области заменили в доме более 150 плит перекрытия и усилили свыше 20 плит. Они полностью обновили кровлю, установили новые оконные блоки и входные двери, заменили инженерные коммуникации. Также выполнены восстановление фасада и ремонт подъездов.

Эксперты управления технического надзора капитального ремонта Московской области, подведомственного региональному министерству ЖКХ, выезжали на объект для контроля работ порядка 200 раз. Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил героизм, смелость и самоотверженность сотрудников стройконтроля. По его словам, аббревиатура подмосковного стройнадзора уже известна и заказчикам, и подрядчикам.

В рамках проекта 56 квартир ремонтируют под ключ. Специалисты прокладывают электрику, клеят обои, монтируют натяжные потолки, укладывают линолеум, устанавливают сантехнику и межкомнатные двери.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.