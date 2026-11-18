В комплексе зданий Мариупольского профессионального машиностроительного лицея ремонтируют кровлю и фасады, заменяют инженерные коммуникации и устанавливают новые окна. Внутри ведут отделочные работы и восстанавливают конструктивные элементы здания.

Лицей основан в 1921 году и относится к числу старейших учебных заведений Мариуполя. После завершения реконструкции он сможет принимать около 500 студентов. Мастерские и учебные кабинеты оснастят современным оборудованием для подготовки кадров для машиностроительной отрасли региона в безопасных и комфортных условиях.

Контроль за выполнением работ на всех этапах осуществляли специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил героизм, смелость и самоотверженность сотрудников строительного контроля. По его словам, аббревиатура подмосковного стройнадзора уже известна и заказчикам, и подрядчикам.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.