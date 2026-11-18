В Мариуполе восстанавливают профессиональный машиностроительный лицей
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Мариупольский профессиональный машиностроительный лицей комплексно восстанавливают: работы охватывают фасады, кровлю, инженерные сети и внутренние помещения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В комплексе зданий Мариупольского профессионального машиностроительного лицея ремонтируют кровлю и фасады, заменяют инженерные коммуникации и устанавливают новые окна. Внутри ведут отделочные работы и восстанавливают конструктивные элементы здания.
Лицей основан в 1921 году и относится к числу старейших учебных заведений Мариуполя. После завершения реконструкции он сможет принимать около 500 студентов. Мастерские и учебные кабинеты оснастят современным оборудованием для подготовки кадров для машиностроительной отрасли региона в безопасных и комфортных условиях.
Контроль за выполнением работ на всех этапах осуществляли специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области.
Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил героизм, смелость и самоотверженность сотрудников строительного контроля. По его словам, аббревиатура подмосковного стройнадзора уже известна и заказчикам, и подрядчикам.
Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.
Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.