В Марьиной Роще снесли аварийные здания общей площадью более 600 кв м

Госинспекция по недвижимости продолжает модернизацию городской инфраструктуры, стремясь сделать столичную среду более комфортной для жителей. О ликвидации старых складских сооружений на территории СВАО сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

Инспекторы выявили комплекс ветхих строений площадью свыше 600 кв. м, расположенных в Николаевском тупике (владение 1, строения 6, 8, 9). Некоторые из них давно не эксплуатировались и требовали сноса. Из-за аварийного состояния ремонт этих объектов был нецелесообразен, поэтому власти разработали и выполнили план по их демонтажу.

«Освобождение территории в Марьиной Роще откроет новые возможности для дальнейшего развития инфраструктуры — здесь планируется создание транспортно-пересадочного узла „Рижская“. ТПУ свяжет три Московских центральных диаметра (МЦД-3, МЦД-2 и МЦД-4) и обеспечит удобный доступ к высокоскоростной магистрали в Петербург», — сказал Бобров.

Он добавил, что также благоустроят прилегающую территорию. Эти меры помогут создать современную и удобную городскую среду, отвечающую запросам жителей.

Глава ведомства добавил, что в борьбе с ветхими постройками активно участвуют и сами москвичи. Присоединиться к волонтерскому движению можно через проект «Неравнодушный москвич». Для этого нужно отправить заявку на почту: dobrovoletsgin@control.mos.ru.