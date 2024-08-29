В Марьине территорию жилого района освободили от аварийных построек

В Юго-Восточном административном округе Москвы демонтированы два ветхих строения общей площадью свыше 3 тыс. кв. м, сообщил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Постройки находились по адресу: ул. Донецкая, д. 30, стр. 15 и 29.

«Инспекторы зафиксировали признаки крайней обветшалости зданий: повреждения фасада, отслоение облицовки, выбитые окна и рамы, а также отсутствие крыши и дверей у одной из построек. Кроме того, рядом со строениями образовались очаги захламления. При этом доступ к небезопасному строению не ограничивался, и, соответственно, разрушающиеся постройки несли потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан», — уточнил Иван Бобров.

В связи с аварийным состоянием зданий инспекторы совместно с владельцами пришли к выводу о нецелесообразности их сохранения и согласовали план сноса.

На данный момент опасные постройки снесены, а на освобожденной территории в дальнейшем планируется строительство детского сада.