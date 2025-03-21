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В Лыткарино после вмешательства прокуратуры землю под МКД поставили на кадастр

Прокуратура города Лыткарино провела проверку по обращению местного жителя о нарушении земельного законодательства. Проведенной прокуратурой города проверкой установлено, что земельный участок под многоквартирным домом в городском округе Лыткарино не образован в установленном порядке и не поставлен на учет, что нарушает права собственников жилых помещений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуратура города внесла главе городского округа Лыткарино представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

После прокурорского вмешательства земельный участок под многоквартирным домом поставлен на государственный кадастровый учет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.