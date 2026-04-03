В Лыткарине возобновили капремонт ДК «Мир»

Капитальный ремонт Дворца культуры «Мир» возобновили в Лыткарине после смены подрядчика. Работы планируют завершить в первом квартале 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дворец культуры «Мир», открытый в 1961 году, капитально ремонтируют впервые. Ранее в здании проводили только локальные работы. Капремонт начался в 2025 году, однако контракт с прежним подрядчиком расторгли из-за недобросовестного исполнения обязательств.

По итогам конкурсных процедур заключен новый контракт. Подрядчик уже приступил к работам по утвержденному графику. До начала мая планируется завершить демонтаж и монтаж вентиляционных систем, а также прокладку инженерных коммуникаций. В мае начнется устройство постоянной кровли, в июне — фасадные и внутренние работы.

Основные строительные и фасадные работы рассчитывают завершить до конца года, а полное обновление объекта — в первом квартале 2027 года.

«После ремонта здание приобретет современный архитектурный облик с декоративной подсветкой фасада. Внутренние пространства будут переоснащены с учетом требований безопасности, энергоэффективности и комфорта: обновленные залы, сцена и помещения для кружков обеспечат удобные условия для занятий, встреч и городских событий», — отметил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.