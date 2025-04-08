В Лыткарине стартовала масштабная программа капремонта МКД

сегодня в 15:42

В Лыткарине в 2025 году капитальный ремонт затронет более 2000 жителей. В каждом доме определен свой перечень работ: от ремонта кровли до замены всех инженерных коммуникаций, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Работы уже начались по адресу: квартал 1, д. 19а. Здесь отремонтируют подвальные помещения, кровлю, фасад, пожарную систему, а также заменят все инженерные коммуникации.

Всего этом году в плане 7 адресов:

ул Коммунистическая, д. 60;

ул Октябрьская, д. 4;

ул Октябрьская, д. 6;

ул Спортивная, д. 12;

ул Спортивная, д. 13;

мкр. 5 квартал 1, д. 19а;

мкр. 5 квартал 1, д. 6.

Список работ определяется в зависимости от износа систем дома, проводятся ремонт и утепление фасадов, замена водостоков, кровельные работы, ремонт отмостки домов, замена внутридомовых инженерных систем и окон в местах общего пользования и другие.

«Особый акцент — на соблюдение технологических процессов подрядной организацией, соответствие объемов работ по утвержденной смете и использование качественных строительных материалов», — отметил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

Капитальный ремонт ведется в рамках адресной региональной программы, которую реализует Фонд капитального ремонта Московской области под контролем Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.