В Луховицах завершили демонтаж при капремонте школы № 9

Капитальный ремонт школы № 9 продолжается в Луховицах Подмосковья: на объекте завершили демонтаж и приступили к общестроительным работам. В обновленном здании планируют открыть учебный процесс 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в здании на Учебном переулке. Сейчас на площадке задействованы 35 человек и две единицы техники. Строители завершили демонтаж и приступили к кровельным и фасадным работам, устройству полов, штукатурке стен и прокладке инженерных сетей.

Школа площадью более 2,6 тыс. кв. м была построена в 1994 году. В ходе капитального ремонта здесь заменят инженерные коммуникации, отремонтируют кровлю, обновят сантехнику, окна и двери. Также модернизируют входные группы и пищеблок, установят новую мебель и оборудование.

Учреждение рассчитано на 470 учеников. После завершения работ школа примет учащихся к началу нового учебного года 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.