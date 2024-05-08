В Луховицах приступили к обновлению стадиона «Спартак»

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход работ по реконструкции стадиона «Спартак» МБУ «ФОК им. Борзаковского» в городском округе Луховицы по улице Пушкина 12. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Застройщик — ГКУ Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства».

Спортивный объект обновляют в рамках реализации госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Работы ведутся за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Луховицы.

Работы по реконструкции стадиона площадью порядка 4 тыс. кв. метров начались в середине апреля текущего года. В настоящее время ведутся земляные работы, готовность объекта составляет 2%. Стадион ожидает обновление: реконструируют трибуны и подтрибунные помещения, покрытие футбольного поля заменят, создадут зоны для командных видов спорта и легкой атлетики.

Завершить реконструкцию планируют к середине июня 2025 года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, в Московской области 417 школьных стадионов открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.