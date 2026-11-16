В Луховицах поставили на кадастровый учет новые дома ЖК «Солнечный»

Два новых дома жилого комплекса «Солнечный» в Луховицах поставили на кадастровый учет. Новоселы теперь могут оформить право собственности на квартиры и совершать другие юридические действия, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На кадастровый учет поставили корпуса 3 и 4 дома 9 в Учебном переулке городского округа Луховицы. Их кадастровые номера — 50:35:0050101:1939 и 50:35:0050101:1839 соответственно. Постановку на учет обеспечили министерство жилищной политики и управление Росреестра по Московской области.

Теперь новоселы могут оформить право собственности, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детские сады.

Общая площадь двух домов превышает 6,8 тыс. кв. метров. В них расположены 168 квартир: студии, одно-, двух- и трехкомнатные. В квартирах предусмотрены просторные комнаты, кухни и санузлы, инженерные коммуникации, включая отопление и вентиляцию. На первых этажах находятся колясочные, лифтовые холлы и кладовые.

Во дворах организованы безопасные зоны для прогулок с детьми, площадки для отдыха и зеленые зоны с ландшафтным дизайном. Для автомобилей обустроена наземная парковка.

ЖК «Солнечный» включает четыре восьмиэтажных многоквартирных дома, построенных по монолитной технологии. Фасады облицованы кирпичом и керамогранитом. Комплекс расположен в районе с развитой транспортной сетью, рядом со школами, детскими садами, магазинами и поликлиниками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.