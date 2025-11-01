В Луховицах объявлен конкурс на капитальный ремонт паромной переправы

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту паромной переправы через Оку в селе Белоомут муниципального округа Луховицы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту Белоомутской паромной переправы через р. Ока в с. Белоомут на км 13,277 автодороги Врачево — Белоомут в м. о. Луховицы Московской области». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать паромную переправу автомобилей вместимостью на 20 машин и пассажировместимостью на 50 человек.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.