В Лотошине открылось обновленное отделение Сбера

В поселке Лотошино торжественно открылось после ремонта обновленное отделение Сбера. Пространство офиса стало более просторным и комфортным для посетителей: большинство услуг теперь доступно в любой удобной зоне. Клиенты могут получить как традиционные финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы. Кроме того в обновленном офисе Сбер установил банкоматы нового поколения, оснащенные системой распознавания лиц. Теперь клиенты могут пользоваться устройствами без карты — банкомат идентифицирует пользователя по лицу, сообщает пресс-служба администрации округа.

Коллектив отделения приветствовала заместитель главы округа — начальник финансово-экономического управления Валентина Анисимова. Она пожелала Сберу успехов и дальнейшей плодотворной работы.

«Появление обновленного офиса Сбера в Лотошино знаменует собой не только очередной этап развития нашего округа, но и открывает уникальные возможности для жителей воспользоваться современными банковскими сервисами, обрести полезные финансовые инструменты для воплощения личных проектов и повышения уровня комфорта жизни. Выражаю огромную признательность Сберу за значительный вклад в прогресс региона и создание условий, позволяющих каждому человеку уверенно двигаться вперед, чувствуя надежную поддержку», — сказала заместитель главы.

В обновленном офисе клиентам доступен также широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, получить помощь в поиске новой работы, воспользоваться сервисами безопасной купли-продажи автомобиля или поиска / выкупа автомобиля «под ключ», подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

Отделение банка расположено на улице Калинина, д. 1А, время работы: понедельник — пятницу с 8.30 до 17.30, выходные суббота и воскресенье, банкомат работает круглосуточно.

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