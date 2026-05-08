В Лосино-Петровском строят школу на 1 100 мест к 2026 году

Строительство школы на 1100 учеников ведется в ЖК «Лукино-Варино» городского округа Лосино-Петровский. После открытия дети смогут учиться в одну смену, а наполняемость классов составит около 25 человек, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Трехэтажное здание площадью более 15 тыс. кв. метров рассчитано на учеников с 1 по 11 класс. В начальной школе предусмотрено 400 мест, в средней — 500, в старшей — 200. Штат учреждения составит 112 сотрудников.

На первом этаже разместят пищеблок с обеденным залом и медицинский блок. На втором оборудуют актовый и многофункциональный спортивный залы, при этом в спортзал сделают отдельный вход для занятий во внеурочное время. На третьем этаже откроют библиотечно-информационный центр с читальным залом, IT-зоной и пространством для детских инициатив.

Объект возводят по областной госпрограмме создания социальной инфраструктуры. По данным Единой информационной системы в сфере закупок, стоимость строительства составляет около 1,65 млрд рублей. Строительная готовность достигла 50%: завершены работы по надземной части, продолжаются кровельные и фасадные работы. На площадке задействованы 61 человек и две единицы техники. Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2026 года. Застройщиком и техническим заказчиком выступает ГКУ Московской области «ДЗКС», генеральный подрядчик — АО «АВТОБЫТДОР».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.