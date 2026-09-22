В Лосино-Петровском построили котельную на улице 7 Ноября

В Лосино-Петровском завершили строительство блочно-модульной котельной на улице 7 Ноября. Специалисты выполнили строительно-монтажные работы и подвели к объекту необходимые коммуникации.

Сейчас на котельной проводят пусконаладочные работы. Они необходимы для настройки оборудования и обеспечения его стабильной работы в осенне-зимний период.

Котельную мощностью 1,2 МВт оснастили автоматизированной системой удаленного мониторинга. Оператор будет периодически контролировать работу оборудования, а при внештатной ситуации сигнал сразу поступит на пульт управления.

«Строительство стало возможным благодаря программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в Московской области, которая является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», — сказал глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.