В Лосино-Петровском определили подрядчика на строительство школы

В Лосины-Петровском определен подрядчик проектирования и строительства большой современной школы на 1 100 мест в поселке Свердловский. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы будут проведены в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

«Итоги конкурса на выполнение работ по проектированию и строительству школы на 1 100 мест подвели в городском округе Лосино-Петровском. Заключен контракт с АО «Автобытдор», — говорится в сообщении.

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В здании новой школы разместятся блок начальной школы на 400 мест, основной и старшей школы на 700 мест. Внутри расположатся классы робототехники, IT-полигон, мастерские, актовый зал со сценическими помещениями, спортивный блок из двух многофункциональных спортзалов. В здании появится пищеблок полного цикла и столовая с зонированием.

На прилегающей территории обустроят спортплощадки для волейбола, беговые дорожки с покрытием из резиновой крошки. Помимо этого, появится поле для футбола и площадки для детских игр.

Открыть новый объект образования планируется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.