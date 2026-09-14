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В Лосино-Петровском обновили дороги на Нагорной и Первомайской улицах

Дорожные службы завершили модернизацию улиц Нагорная и Первомайская в Лосино-Петровском: обновили ливневую канализацию, покрытие и элементы безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На улицах Нагорная и Первомайская в Лосино-Петровском завершили модернизацию дорожной инфраструктуры. Ранее во время затяжных дождей и таяния снега на участке скапливалась вода, что создавало неудобства жителям.

Дорожные службы проложили около 800 метров закрытого трубопровода ливневой канализации. Теперь дождевая вода отводится в систему, что должно исключить ее застой на проезжей части и прилегающих территориях.

Специалисты также обновили асфальтобетонное покрытие, обустроили тротуары с защитными ограждениями, нанесли разметку, установили дорожные знаки, искусственные неровности и дополнительные парковочные места.

«Создание безопасных и комфортных дорожных условий для пешеходов и водителей — приоритетная задача», — сказал глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.