сегодня в 17:22

В Лобне завершают подготовку к открытию ФОКа «Флагман»

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Ленина в Лобне полностью завершено, объект готовят к открытию. В здании устанавливают мебель и оборудование, в бассейны уже запущена вода, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы провели в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств.

Трехэтажный комплекс площадью около 3,1 тыс. кв. метров станет многофункциональным спортивным центром. В здании оборудованы две чаши бассейна — большая и малая, зал сухого плавания, тренажерный зал, медицинский блок, кафе, а также раздевалки, душевые и административные помещения. Рядом обустроят зону отдыха с озеленением и парковку.

Большой бассейн на шесть 25-метровых дорожек позволит проводить соревнования разного уровня. Малый бассейн с 10-метровыми дорожками предназначен для занятий детей.

В комплексе бесплатно смогут заниматься участники клуба «Активное долголетие», бойцы СВО, проходящие реабилитацию, дети с ОВ3 и льготные категории граждан по программе «Добрый час». Также предусмотрены занятия по оздоровительному плаванию, аквааэробике, водному поло, программы для будущих мам и грудничковое плавание. ФОК станет домашней площадкой для местной «Академии спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.