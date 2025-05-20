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В Лобне строят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном

На улице Ленина в Лобне продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Как сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский, завершение работ на объекте ожидается к концу 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На данный момент объект готов на 35 процентов. Ежедневно здесь трудятся 35 рабочих и 3 единицы техники. Завершаются монолитные работы, ведется гидроизоляция стен подвала, монтаж металлоконструкций», — уточнил Туровский.

До конца мая рабочие приступят к планировке прилегающей территории и проведению работ по благоустройству.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном возводят между Ледовым дворцом и Дворцом спорта «Лобня».

На общей площади более 3,1 тысячи квадратных метров разместятся плавательный бассейн с 25-метровыми дорожками, чаша бассейна для малышей, тренажерный зал, зона для групповых занятий и блок административных помещений.

На прилегающей территории будут организованы парковка и зоны для отдыха.

Завершить строительство объекта планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.