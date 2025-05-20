В Лобне стартовало строительство станции техобслуживания

Сейчас на площадке идут работы подготовительного этапа: в частности, рабочие расчищают и выравнивают земельный участок. В будущем в здании площадью 2,7 тыс. квадратных метров разместятся пять рабочих постов для автосервиса, пункт мойки грузовых машин, складские помещения, административный блок, а также зоны отдыха для персонала.

Станция будет предоставлять полный спектр услуг по техобслуживанию и ремонту грузового автотранспорта, включая обязательный предрейсовый контроль техники предприятия.

Реализация проекта позволит создать в Лобне около 50 новых рабочих мест и привлечет в экономику региона 400 млн рублей инвестиций. Завершить строительство планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.