В Лобне семье фельдшеров вручили ключи от квартиры

Ключи от жилья получили сотрудники Лобненской больницы Алексей и Александра Кузнецовы. Алексей семь лет работает в отделении первичной помощи на дому, его супруга почти три года — в отделении неотложной помощи.

«Такие специалисты — настоящая опора для нашего города. Стремимся создавать для них комфортные условия для жизни и работы», — отметила Анна Кротова.

Поддержка медиков является частью системной работы по обеспечению жильем востребованных специалистов. В прошлом году по договорам найма квартиры получили четыре семьи врачей, сотрудников правоохранительных органов и других работников.

Кроме того, в 2025 году новоселье отметили 14 семей очередников. За прошлый год жилье предоставили 10 детям-сиротам, а с 2024 года — уже 20.

С 2024 года из 27 аварийных помещений переселили 60 человек. В 2027 году планируется обеспечить новым жильем еще 155 жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.