В Лобне построят и отремонтируют 51 тротуар

Ремонт и строительство 51 тротуара и пешеходной дорожки запланированы в Лобне по программе «Формирование современной комфортной городской среды». Сейчас работы ведутся на 16 объектах, на 12 из них уже завершено асфальтирование, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время специалисты приступили к устройству чернозема и посеву газона. Работы проходят на Букинском шоссе у домов № 7, 11, 12, 14, 15 и 20, на улице Шадунца у домов № 3 и 11, на улице Циалковского у домов № 3 и 11, на улице Чкалова у дома № 15, а также на улице Авиационной у дома № 12.

Бортовой камень устанавливают на улице Шадунца, дом № 1. Демонтаж старого покрытия ведется на улице Юности у домов № 7, 11 и 11А. Все этапы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

Программа направлена на повышение удобства и безопасности передвижения по городу. В ее рамках в Лобне также обновляют парки и скверы, благоустраивают общественные пространства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.