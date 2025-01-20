В рамках исполнения Народной программы «Единой России» в Лобне построят ФОК с бассейном. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Новый объект станет частью спортивного комплекса. Его возводят в микрорайоне Катюшки между действующими спортивными сооружениями, такими, как Ледовый каток и Дворец спорта «Лобня». Ход строительства курируют члены местного отделения партии «Единая Россия».

Работы в Лобне стартовали в сентябре 2024 года. В День города в основание будущего здания была заложена капсула времени, после началось активное строительство. На сегодняшний день выполнен значительный объем. Ежедневно здесь трудятся 40 рабочих, задействовано 3 единицы техники. На данный момент ведутся работы по бетонированию фундамента. Стройка движется в соответствии с графиком. Контроль лично выполняет секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«Наш город по-настоящему велик, воспитавший не одно поколение спортсменов-чемпионов. Горожане очень долго ждали строительства бассейна. И вот стройка идет полным ходом. Уже думаем, какие дополнительные занятия для детей организовать в новом бассейне. Например — танцы на воде», — отмечает Анна Владимировна.

Здание бассейна будет разделено на несколько зон. В большой чаше предусмотрено 6 дорожек длиной 25 м. Для малышей обустроят сухой бассейн с шариками и отдельную детскую чашу. Также здесь разместятся спортивные и тренажерные залы, кафе, медблок. Оборудуют и прилегающую территорию, на которой появятся парковочные места и зоны отдыха. Это создаст комфортные условия для посетителей комплекса.

Строительство крытого бассейна поможет решить проблему нехватки спортивных сооружений в Лобне и будет способствовать развитию спорта в городе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.