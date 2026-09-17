В Лобне построят детский сад «Золотой петушок» на 200 мест

Детский сад «Золотой петушок» на 200 мест строят в микрорайоне Восточный Лобни, готовность объекта достигла 25%. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2028 год, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В микрорайоне Восточный Лобни на улице Комиссара Агапова строят детский сад «Золотой петушок» на 200 мест. Площадь здания составит 2 885,48 кв. м. Работы ведутся по государственной программе за счет средств бюджета.

Монолитные работы выполнены на 98%. Строители кладут наружные стены, приступают к устройству внутренних перегородок, кровли и монтажу инженерных сетей. Также на площадке прокладывают трассы наружных сетей.

На объекте работают 20 человек и два инженерно-технических специалиста, задействовано шесть единиц техники. Все необходимые материалы закуплены, работы идут по графику. Строительная готовность составляет 25%, ввод детского сада запланирован на 2028 год.

Новое дошкольное учреждение должно помочь сократить очередь в детские сады и повысить доступность дошкольного образования для семей микрорайона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.

Национальный проект «Семья» — это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.