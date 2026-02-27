В Лобне построили ФОК с двумя бассейнами

В городском округе Лобня завершили строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя бассейнами. Объект получил заключение о соответствии проектной документации и готовится к открытию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Главгосстройнадзор Подмосковья провел итоговую проверку нового ФОКа в Лобне. По ее результатам объекту выдали заключение о соответствии проектной документации, что позволяет ввести здание в эксплуатацию.

Двухэтажный комплекс возвели менее чем за два года — строительство началось в ноябре 2024 года. В здании оборудованы взрослый бассейн длиной 25 метров на шесть дорожек и детский учебный бассейн длиной 10 метров для детей старше семи лет. Также в ФОКе откроют современный тренажерный зал.

Новый объект стал частью формирующегося «спортивного города» в Лобне. Рядом уже работают Ледовый дворец и физкультурный центр с залом для единоборств, тренажерами и площадкой для массовых мероприятий. Ожидается, что комплекс смогут посещать не менее 80 человек ежедневно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.