В Лобне по Народной программе «Единой России» идет капремонт школы № 5

Одно из старейших учебных заведений Лобни в течение нескольких месяцев станет более комфортной и современно. В рамках Народной программы партии «Единая Россия» здесь продолжается капитальный ремонт, который школа ждала более 60 лет, передает пресс-служба партии.

Старт долгожданной стройке был дан в конце июня. Спустя два месяца подрядчик завершил демонтажные работы внутренних конструкций школы: пол, окна, двери, сантехника и многое другое. Здание в одном из старых микрорайонов города было возведено в 1959 году. За такой период оно обветшало и устарело, поэтому специалистами было принято решение укрепить некоторые конструкции и сделать небольшую перепланировку.

В данный момент на объекте работают около 80 человек. Пока благоприятствуют погодные условия, рабочие планируют завершить кровельные работы. Параллельно ведется утепление фасада, кладка внутренних перегородок и монтаж инженерных сетей.

В рамках капитального ремонта в здании будет полностью заменена кровля, оконные и дверные блоки, все инженерные сети и оборудование. Внутри выполнят отделку помещений, установят новое сантехническое оборудование, закупят современную мебель и необходимое оборудование.

«Школа № 5 — одно из старых учебных заведений в городе. После капремонта она получит второе дыхание, что позволит создать дополнительные возможности для обучения детей. С нового учебного года 960 человек, которые здесь учились, были перераспределены в другие школы города. Большинство ребят перешли в школу-новостройку в микрорайоне Катюшки, рассчитанную на 2,2 тысячи мест. После ремонта сюда переедет городской лицей. Теперь главное — следовать намеченному плану и успеть все сделать в назначенный срок. Пока подрядчик не подводит, показывает хороший результат. „Единая Россия“ в свою очередь продолжит контролировать ход работ», — прокомментировал депутат партии «Единая Россия» Совета депутатов городского округа Лобня Андрей Иванов.

Все работы на объекте планируют завершить до конца декабря 2024 года. Развитие образования — одно из главных направлений Народной программы партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.