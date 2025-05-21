В Лобне планируют построить детский сад на 200 мест

К 2027 году в Лобне планируют построить детский сад на 200 мест. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству детского сада на 200 мест в городском округе Лобня», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Комиссара Агапова, д. 8А».

Планируется в рамках проведения закупки построить здание общей площадью 1 836,3 кв. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.