В Лобне открыли обновленный зрительный зал ДК «Чайка»

В зрительном зале заменили напольное покрытие, установили современные системы освещения и новые кресла. Также модернизировали сцену, обновили экран и кинопроектор. Здесь проходят торжественные мероприятия, концерты, спектакли и кинопоказы.

«За этими изменениями — главное: комфорт жителей и новые возможности для культурной жизни городского округа», — подчеркнула Анна Кротова.

Первыми гостями обновленного зала стали дети из семей участников специальной военной операции, ребята с особенностями развития, представители местного общества инвалидов и союза пенсионеров.

По традиции церемония началась с перерезания красной ленточки. После официальной части гостей пригласили на эксклюзивный показ фильма «Как Иван в сказку попал».

«Хотелось, чтобы знакомство с обновленным залом началось именно с такого доброго события — с радости, сказки и ярких впечатлений», — отметила глава города.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.