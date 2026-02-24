сегодня в 13:16

В Лобне откроют ФОК с двумя бассейнами в марте 2026 года

Строительная готовность физкультурно-оздоровительного комплекса в городском округе Лобня достигла 98%. Объект планируют ввести в эксплуатацию в марте 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора зафиксировали высокий уровень готовности здания по итогам профилактического визита. Проверка прошла накануне итогового контроля строительной готовности объекта. Специалисты провели консультацию для участников строительства и выдали рекомендации по соблюдению обязательных требований и обеспечению безопасности.

Новый спорткомплекс строят на улице Ленина рядом с Ледовым дворцом и действующим физкультурным центром. Работы финансируются за счет бюджетных средств. Строительство началось в ноябре 2024 года.

В двухэтажном здании разместят взрослый бассейн длиной 25 метров на шесть дорожек и детский учебный бассейн длиной 10 метров для детей старше семи лет. Также предусмотрен современный тренажерный зал. Ожидается, что комплекс смогут посещать не менее 80 человек в день.

Если застройщик выполнит все рекомендации надзорного ведомства, срок итоговой проверки сократят с 10 до 3 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.