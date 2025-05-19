В Лобне началось строительство станции техобслуживания грузовых авто

В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства станции технического обслуживания грузовых автомобилей в Лобне вдоль Краснополянского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Главгосттройнадзора.

Центр содействия строительству при правительстве региона помог застройщику оперативно оформить разрешительную документацию. Сейчас на объекте ведут работы подготовительного периода: участок расчищают и выравнивают.

В здании площадью 2,7 тыс. кв. метров оборудуют пять рабочих постов автосервиса, пункт мойки машин, складские помещения, административный блок и зоны отдыха сотрудников. Станция сможет проводить весь комплекс услуг по ТО и ремонту грузовиков, включая обязательный предрейсовый контроль техники предприятия.

Завершить строительство планируют во втором квартале 2027 года.

Реализация проекта позволит создать порядка 50 новых рабочих мест для жителей Лобни, а также привлечет в экономику региона 400 млн рублей инвестиций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.