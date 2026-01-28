В Лобне начались земляные работы для строительства детсада на 200 мест

В Лобне на улице Комиссара Агапова приступили к земляным работам на месте бывшего детского сада «Золотой петушок», где возводят новое здание на 200 мест.

В Лобне продолжается строительство нового детского сада на 200 мест на территории бывшего учреждения «Золотой петушок» по адресу улица Комиссара Агапова, 8А. Старое здание уже снесли, мусор вывезли, сейчас ведется подготовка котлована.

По словам руководителя проекта Артема Кулакова, на площадке работают 12 человек и две единицы техники. Земляные работы осложняет снегопад: строители вручную очищают котлован от снега и используют трактор для уборки территории. Внутри выкопанной части установлен тепляк для прогрева грунта, что необходимо для последующей гидроизоляции.

Параллельно завершается установка ограждения, обустройство строительного городка и временных дорог для техники. На площадку уже доставлены материалы для создания фундамента.

Изначально планировалась пристройка к старому зданию на 80 мест, однако после консультаций со специалистами в мае прошлого года было принято решение о полном сносе из-за плохого состояния подвальных помещений и коммуникаций. Новый детский сад с отдельным спортивным залом и современным пищеблоком планируют открыть в первом квартале 2027 года.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.