В Лобне ликвидируют самовольные постройки

Сегодня в администрации городского округа Лобня прошло заседание межведомственной комиссии по пресечению фактов самовольного строительства и самовольного занятия земельных участков, сообщает пресс-служба администрации округа.

На заседании присутствовали заместители главы города, представители отдела муниципального земельного контроля, отдела строительства и архитектуры, отдела потребительского рынка услуг и рекламы, управления благоустройства и дорожного хозяйства, управления правовой и кадровой работы, а также сотрудники ОМВД России по городскому округу Лобня.

Участники совещания рассмотрели факты самовольного занятия земель неразграниченной государственной собственности. Из них — 13 локаций с размещенными на них нестационарными торговыми объектами и 4 локации — с некапитальными строениями. Было принято решение о демонтаже всех объектов.

Администрация регулярно обследует земельные участки для выявления нарушений требований законодательства и их устранения.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.