В Лобне капремонт школы №3 завершили на 55%

Капитальный ремонт школы №3 имени Героя Советского Союза Василия Борисова в Лобне выполнен на 55%. Работы ведутся на улице Мирная, 24а в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», открыть обновленное здание планируют 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительная готовность здания составляет 55%. В настоящее время на объекте завершаются кровельные работы, параллельно ведутся фасадные и внутренние отделочные работы, а также монтаж инженерных сетей. В ремонте задействованы 59 специалистов и три единицы техники, что позволяет выполнять несколько этапов одновременно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы по возведению многоэтажного дома в поселке Южный в Подольске. Всего таких МКД для расселения аварийного жилья будет два.

«Мы с жителями проводили здесь закладку первого камня и вот видим, что сегодня дом построен уже на уровне 15-го этажа. Задача — закрыть контур этой осенью, чтобы в первой половине следующего года порядка 400 человек смогли уже переехать в современное жилье из безнадежно устаревших бараков. Мы очень надеемся, что и взрослые, и дети, которые здесь живут, будут довольны», — отметил Воробьев.