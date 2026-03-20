В Лобне капремонт школы №2 выполнили на 40%

Капитальный ремонт школы №2 на улице Фестивальная в Лобне завершен на 40%. Работы ведутся за счет бюджета Московской области в рамках госпрограммы, открытие обновленного здания намечено на 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт школы №2 продолжается в Лобне. На объекте задействованы 60 рабочих, которые выполняют отделочные и общестроительные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.