В Лобне изымут участок, находящийся в водоохранной зоне

Представители Минэкологии Подмосковья примут участие в процессе по иску межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области к гражданину, правообладателю земельного участка в городском округе Лобня. Предмет спора — незаконное формирование участка в водоохранной зоне, сообщает пресс-служба ведомства.

«Гражданину принадлежит участок в деревне Катюшки с видом разрешенного использования — под строительство магазина, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В ходе прокурорской проверки установлено, что часть участка имеет пересечение с акваторией и водоохранной зоной реки Лобни, которые приватизации не подлежат. Соответственно, формирование участка незаконно, помимо этого, хозяйственная деятельность здесь несет потенциальный риск для водного объекта».

В исковом заявлении администрация просит суд изъять часть участка из незаконного владения и внести в Единый государственный реестр сведения об обременениях, накладываемых Водным и Земельным кодексами России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.