В Лобне готовность капремонта школы № 3 достигла 62%

Капитальный ремонт школы № 3 имени Героя Советского Союза В. А. Борисова продолжается на улице Мирной в Лобне. Строительная готовность объекта составляет 62%, завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Площадь здания составляет 4 446,5 кв. м.

В настоящее время на площадке задействованы 75 рабочих и одна единица техники. Строители завершили демонтаж и выполняют отделочные и общестроительные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации и оконные блоки.

«В настоящее время на объекте работают 75 человек, 1 единица техники. Строители завершили демонтажные работы, занимаются отделкой и общестроительными работами, параллельно ведут ремонт кровли и фасада, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций, а также монтаж оконных блоков», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В здании обновят кровлю, утеплят и отремонтируют фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, сантехнику, окна и двери, выполнят внутреннюю отделку. Для школы закупят новую мебель и оборудование, также благоустроят прилегающую территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.