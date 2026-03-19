В Лобне достроят гостиницу у железнодорожной станции в апреле

Гостиницу на 49 номеров завершают на улице Вокзальной в Лобне рядом с железнодорожной станцией. Строительная готовность объекта достигла 90%, открыть его планируют в апреле 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Трехэтажное здание площадью около 1,8 тыс. квадратных метров возводят в шаговой доступности от станции, которой ежедневно пользуются десятки тысяч человек. После ввода в эксплуатацию гостиница будет принимать гостей города. Объем инвестиций в проект составил 200 млн рублей.

На первом этаже разместят зону регистрации и ожидания, служебные помещения и часть номеров, включая номера для маломобильных граждан. Второй и третий этажи займут номера категории «одна звезда». Рядом с гостиницей обустроят парковку, в том числе с местами для людей с инвалидностью.

Строительство контролирует Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы ведомства провели профилактический визит на площадку. Реализацию проекта сопровождает Центр содействия строительству при правительстве Московской области, специалисты которого помогли застройщику пройти согласования и получить разрешение на строительство. Генподрядчиком выступает компания «Арбита».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.