В Люблине территорию вблизи жилой застройки освободили от ветхого объекта

В ЮВАО на месте заброшенной постройки собираются возвести досуговый центр. О дальнейшем развитии территорий и освобождении столицы от ветхих объектов рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Сотрудники Госинспекции по недвижимости в рамках создания комфортной городской среды и поддержания архитектурного облика города занимаются выявлением ветхих строений. В зависимости от статуса и состояния зданий после этого вместе с профильными структурами и владельцами зданий решается вопрос о демонтаже или ремонте. Благодаря восстановлению обветшалых объектов они возвращаются в хозяйственный оборот, а в случае демонтажа аварийных построек освобожденные участки задействуют при городском развитии.

«В ходе обследования территории ЮВАО инспекторы зафиксировали неудовлетворительное состояние двухэтажного здания 1958 года постройки, которое располагалось по адресу: ул. Краснодонская, д. 16/19. Строение не использовалось и пришло в негодность: окна отсутствовали, фасад был исписан граффити и имел значительные повреждения — фактически здание находилось в аварийном состоянии», — сказал Бобров.

Он добавил, что вместе с собственником объекта инспекторы приняли решение о демонтаже и разработали план его сноса.

«В настоящее время территория освобождена от ветхой постройки, расчищена и приведена в порядок. В дальнейшем на участке планируется строительство досугового центра для жителей района Люблино», — уточнил Бобров.