В Люберцах завершили строительство детского сада в ЖК «Егорово Парк»

В жилом комплексе «Егорово Парк» в городском округе Люберцы завершается строительство детского сада на 285 мест. Объект планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В ЖК «Егорово Парк» завершается строительство трехэтажного детского сада площадью 5,1 тысячи кв. м. В здании обустроят 12 групповых помещений, для отделки используют безопасные материалы. В помещениях первого этажа, предназначенных для детей раннего возраста, установят систему электрического подогрева пола. Каждый групповой зал оформят в индивидуальном стиле с использованием светлых пастельных тонов и ярких акцентов.

В детском саду предусмотрены физкультурный зал площадью почти 100 кв. м, отдельный зал для творческих мероприятий на 104 кв. м, кружковая для развивающих занятий, кабинет логопеда и медицинский блок. Для каждой группы на территории создадут индивидуальные игровые площадки с игровыми комплексами, домиками-беседками, песочницами и лабиринтами. Также появятся две спортивные площадки, высадят молодые деревья, кустарники, обустроят газон и цветники.

В составе ЖК «Егорово Парк» планируется строительство четырех детских садов на 1 110 мест, двух школ на 2 300 учеников и поликлиники на 305 посещений в смену. Рядом с комплексом расположен «Парк сказок» для семейного отдыха. Девелоперы региона строят социальную инфраструктуру параллельно с жилыми домами в рамках комплексного развития территорий.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.