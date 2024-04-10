В Люберцах завершили строительство детского сада для 140 малышей

Новый детский сад расположен в северо-восточной части города рядом с кварталом № 2 и рассчитан на единовременное размещение 140 малышей. Общая площадь здания, вместе с подвальными помещениями, достигает 3 тыс. кв. м. В основном корпусе комфортно разместятся 6 групп с полнодневным пребыванием по 20-25 человек каждая, в том числе две ясельные группы на 40 мест для детей до 3 лет, а также помещения для педагогического, медицинского и обслуживающего персонала.

Детский сад будет оборудован всем необходимым для обеспечения воспитательно-образовательного процесса полного цикла. Первый этаж здания также оснащен удобной инфраструктурой для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.

По результатам проверки застройщику выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.

