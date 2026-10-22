сегодня в 18:09

В Люберцах завершили капремонт фасадов еще двух домов

Подрядная организация на этой неделе завершила основные работы по капремонту фасадов домов № 43 и 43а на улице 8 Марта в Люберцах. Сейчас подрядчик устраняет замечания контролирующих органов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дома № 43 и 43а на улице 8 Марта построены в начале 1960-х годов и включены в программу капитального ремонта многоквартирных домов в Люберцах.

Подрядчик отремонтировал цоколь и входные группы, покрасил фасады, заменил отмостки и водосточные трубы, выполнил облицовку балконов. Там, где это требовалось, обновили кирпичную кладку.

«В программе капитального ремонта дается перечень мероприятий, необходимых к выполнению, то есть мы следуем строго перечню. Если работы требуются, мы их, естественно, выполняем», — отметила руководитель проекта Марина Татаринова.

Она уточнила, что ремонт двух домов практически закончен. Сейчас подрядчик устраняет замечания, выданные контролирующими органами.

В план капитального ремонта на этот год вошло более 180 объектов. На 69 из них работы завершены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.