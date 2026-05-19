В Люберцах завершают ремонт корпусов Ухтомской больницы

Капитальный ремонт стационара №2 на улице Кирова в Люберцах планируют завершить в 2026 году. Работы ведутся в диагностическом и хирургическом корпусах Ухтомской больницы, а также на прилегающей территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В диагностическом корпусе строители завершают чистовую отделку, монтируют двери и сантехнику. В здании установили современную систему вентиляции, которая обеспечивает эффективный воздухообмен и поддерживает комфортный микроклимат для пациентов и персонала.

В хирургическом корпусе специалисты укрепили оконные проемы и полностью заменили стропильную систему кровли. Сейчас здесь выполняют стяжку пола и возводят новые перегородки. Параллельно подрядчик приступил к обновлению фасадов обоих зданий.

На территории больницы также строят медицинскую кислородную станцию. Основание для установки оборудования уже подготовлено. Станция обеспечит бесперебойную подачу кислорода и азота в палаты интенсивной терапии, операционные и отделения реанимации. Завершить весь комплекс работ планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.