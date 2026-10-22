В Люберцах завершают фасад самого большого детского сада Подмосковья

Строители завершают устройство фасада детского сада на 560 мест в ЖК «1-й Лермонтовский» в Люберцах. Самый большой детсад Московской области примет воспитанников в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Люберец Владимир Волков проверил ход строительства детского сада на 560 мест в ЖК «1-й Лермонтовский». Подрядчик завершил кладку наружных и внутренних стен, проложил все инженерные коммуникации и установил окна.

«Сейчас активно ведется внутренняя отделка помещений, завершается устройство фасада», — отметил Владимир Волков.

В здании разместятся 23 группы, включая три ясельные, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога. Открытие запланировано на 2027 год.

Самый большой детский сад Московской области возводят при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках народной программы «Единой России» и во исполнение задач национального проекта «Молодежь и дети».

Люберцы входят в число лидеров Подмосковья по вводу социальных объектов. За пять лет при поддержке губернатора в округе построили и открыли 12 школ и 13 детских садов, рассчитанных в общей сложности почти на 18 тыс. детей.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.