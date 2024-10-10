В Люберцах заключили 449 договоров коммерческого найма жилпомещений за 7 лет

С 2017 года в городском округе Люберцы заключили более 440 договоров коммерческого найма жилых помещений. В 2023 году обеспечено жилыми помещениями 90 человек, с начала 2024 года — 52, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В целях привлечения специалистов в сферы здравоохранения, образования и правоохранительные органы муниципалитетом оказывается поддержка в виде предоставления жилых помещений по договорам коммерческого найма с правом последующего выкупа помещения с беспроцентной рассрочкой платежа. С момента действия положения о коммерческом найме, с 2017 года, заключено 449 договоров коммерческого найма жилых помещений. В 2023 году по такому договору предоставлено 104 жилых помещения, с начала 2024 года — 97», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, также на территории городского округа Люберцы осуществляется обеспечение жильем граждан, стоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях.



Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.