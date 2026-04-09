В Люберцах строят школу и детсад в ЖК «Легенда Коренево»

Воспитательно-образовательный комплекс возводят на территории ЖК «Легенда Коренево» в городском округе Люберцы. В него войдут школа на 500 учеников и детский сад на 120 мест. Работы ведет ООО СЗ «Коренево Девелопмент», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На объекте продолжаются монолитные работы на втором и третьем этажах. На втором этаже завершены армирование и бетонирование большинства стен, пилонов и плит перекрытия. На третьем полностью выполнены парапеты, частично — стены и плиты покрытия. Также строители монтируют внутренние лестницы.

В состав комплекса войдут школа и детский сад. Учебные кабинеты оснастят интерактивными досками и современной мебелью, предусмотрены большие окна. В здании разместят лаборатории, музыкальные классы и зоны для проектной работы. Библиотека займет два этажа и будет включать читальные залы и рабочие места.

Спортивный блок оборудуют игровым залом, площадками и зрительской зоной. Для массовых мероприятий предусмотрен актовый зал, для творчества — мастерские и художественные студии. Вестибюль оснастят турникетами и зонами отдыха, навигацию по зданию сделают удобной.

ЖК «Легенда Коренево» расположен в поселке Красково рядом с Егорьевским шоссе. Проект реализуется за счет средств застройщиков группы компаний «Некрасовка Девелопмент» в рамках комплексного развития территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.