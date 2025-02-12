В Люберцах стартовала реконструкция мемориального комплекса «Вечный огонь»

сегодня в 13:08

В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в городском округе Люберцы стартовали работы по приведению в порядок памятников и мемориалов. В настоящее время подрядная организация приступила к реконструкции мемориального комплекса «Вечный огонь» (Октябрьский пр-кт, д. 116) в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сквер у мемориального комплекса «Вечный огонь» стал победителем всероссийского голосования «Формирование комфортной городской среды».

Предварительно специалистами было проведено обследование объекта, разработана проектно-сметная документация, в соответствии с которой будут проводиться благоустроительные работы.

В ходе реконструкции будет выполнена реставрация гранитных элементов мемориала. Также специалисты проведут работы по благоустройству прилегающей к мемориальному комплексу территории с заменой покрытий, устройству цветников и освещения.

На время реконструкции и отключения Вечный огонь будет перенесен в музейно-выставочный комплекс. Работы в полном объеме планируется завершить ко Дню Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации», — сказал губернатор.