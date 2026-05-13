В Люберцах с начала года демонтировали 73 незаконных НТО

Власти городского округа Люберцы с начала 2026 года демонтировали 73 несанкционированных нестационарных торговых объекта. Работу проводят в рамках поручения губернатора Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе продолжается системная работа по упорядочению уличной торговли. С начала 2026 года в муниципалитете убрали 73 незаконных НТО. За последние три года в Люберцах демонтировали 598 таких объектов.

«Люберцы являются лидерами по данному направлению работы: по итогам прошлого года наш округ стал обладателем губернаторской премии. План на 2026 год — ликвидировать еще 150 НТО. Уже устранено 73 объекта», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В 2025 году изменения в региональном законодательстве позволили демонтировать 284 несанкционированных объекта на территории сельскохозяйственного рынка на улице Инициативная. При благоустройстве пляжной зоны карьера в Дзержинском убрали более 150 незаконных торговых точек.

Люберцы также одними из первых в Подмосковье утвердили порядок сноса незаконных НТО на частных землях и закрепили его судебной практикой. В 2025 году демонтировали 56 таких объектов, с начала 2026 года — еще 35. Работы провели, в том числе, рядом со станциями МЦД-3 «Панки» и «Малаховка», а также на улице Транспортная.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вся торговля, которая находится вне зоны уплаты налогов, вне зоны легального трудоустройства, не приветствуется.

«В торговле мигранты у нас не могут работать. Если они не могут работать, то и нестационарные торговые объекты <…> — тоже, собственно говоря (закрыты для работы мигрантов — ред.), это звенья одной цепи», — сказал Воробьев.