В Люберцах проверили ход строительства нового корпуса ЖК «Жулебино Парк»

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Специалисты Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства одного из корпусов жилищного комплекса «Жулебино Парк» в Люберцах, сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день конструкции надземной части высотки готовы на 100%. Строительная готовность наружных сетей здания превысила 40%.

Застройка территории жилого комплекса составляет порядка 21,5 тыс. кв. м. Более 13 тыс. кв. м — это квартиры. В составе всего ЖК «Жулебино Парк» 16 многоквартирных домов. Уже построены 15.

Согласно проекту, социальная инфраструктура дополнится детским садом на 350 мест и школой, рассчитанной на 1500 мест.

Строить «Жулебино Парк» начали в 2022 году, завершение строительства намечено на середину января будущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что до конца декабря все обманутые дольщики Подмосковья получат ключи от квартир или компенсации. Учитывая, что в регионе число пострадавших составляет 117 тыс. человек, на данный момент уже 113,6 тыс. человек получили помощь со стороны президента, федерального правительства, Фонда РФ и ДОМ.РФ в виде жилья или выплат.

«В этом году решили вопрос по 242 проблемным объектам — это 12,4 тыс. дольщиков. Самые крупные ЖК — «Лайково», «Белые росы», «Видный город», «Пятиречье», «Восточный», «Дмитров Парк», «Булатниково», «Пушкарь», — уточнил Воробьев.