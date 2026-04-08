В Люберцах продолжается строительство ЖК «Легенда Марусино»

Строительство жилого комплекса «Легенда Марусино» продолжается в городском округе Люберцы. Девелопер ООО СЗ «Марусино» возводит два корпуса с подземным паркингом и социальной инфраструктурой, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Жилой комплекс комфорт-класса строят в деревне Марусино рядом с улицей Заречной. В составе проекта предусмотрены два жилых корпуса, подземный паркинг на 156 машино-мест, благоустроенные дворы, новые автомобильные проезды и велодорожка по периметру территории. В домах разместят магазины, физкультурно-оздоровительный комплекс, отделение почты и участковый пункт полиции.

В корпусе 1 в секциях 4–1 завершены монолитные работы, кладка стен и бетонирование паркинга. Продолжается устройство вентиляции, отопления, водоснабжения, кровли, фасадов, монтаж окон и наружных сетей. Тепловое оборудование установлено частично, работы в котельной находятся на начальном этапе.

В корпусе 2 завершены монолитные работы в секциях 1–4 и бетонирование стен паркинга. В секции 5 продолжается бетонирование стен. Также ведутся внутренняя и наружная кладка, монтаж систем вентиляции и водоснабжения, устройство кровли и наружных инженерных сетей.

