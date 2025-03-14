В Люберцах продолжается строительство поликлиники на 500 посещений в смену

На улице Старый двор поселка Октябрьский, который располагается в городском округе Люберцы, продолжается строительство современной поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену. Подрядчик завершает работу по установке витражей и продолжает внутреннюю отделку. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы по строительству объекта идут в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

В настоящее время строителями ведутся фасадные и отделочные работы, завершается монтаж витражей, прокладываются наружные тепловые сети, которые обеспечат поликлинику необходимым теплоснабжением, завершены работы по монтажу системы отопления, сетей водопровода и канализации, установлены все окна и выполнено обустройство кровли.

Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену (150 детей и 350 взрослых). Общая площадь 5-этажного здания составит 11 тыс. кв. м. В состав войдут отделение медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, блок хирургических и стоматологических кабинетов, кабинеты неотложной помощи и врачей-специалистов, дневной стационар для взрослых и детей, кабинеты функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация, а также физиотерапевтический блок. Также установят современное оборудование, включая КТ, МРТ, рентген.

Завершение всех работ и открытие поликлиники запланировано на середину 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.